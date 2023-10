Castiglione in rosa contro il tumore al seno

Nell’ambito delle molteplici attività collegate alla “Rete Contro il Cancro“, il Comune di Castiglione Olona presenta la seconda edizione di “Castiglione in rosa“, giornata della prevenzione del tumore al seno. Domenica 22 ottobre 2023 al Castello di Monteruzzo (in Via G. Marconi, 1) si terranno infatti una serie di appuntamenti che avranno l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto quella femminile, alla prevenzione.

La giornata avrà inizio alle 10 con un incontro insieme a Lucio Volpi, medico di base castiglionese, che introdurrà sul tema della prevenzione a cui faranno seguito l’intervento della fisioterapista Martina Rimoldi che illustrerà il ruolo della fisioterapia nella prevenzione del tumore al seno e di Giuliana Surianello, farmacista della farmacia comunale, che affronterà la tematica sul coraggio di fare prevenzione. A chiudere gli interventi Adele Patrini, presidente dell’associazione C.A.O.S., che presenterà i progetti e le attività del Centro Ascolto Operate al Seno.

Non ci sarà solo però formazione e sensibilizzazione: dalle 11 ci sarà l’opportunità di cimentarsi anche nella pratica attraverso una una camminata metabolica, esercizi posturali con Donatello Floris, esercizi guidati di respiro consapevole in compagnia di Laura Labanca e yoga della risata con Simona Buemi. La partecipazione è ad ingresso libero. Per lo svolgimento di alcune attività si raccomanda un abbigliamento comodo e di portare con se dei tappetini da fitness.

L’iniziativa è organizzata da Comune di Castiglione Olona – Assessorato Politiche Sociali e Istruzione in collaborazione con AVIS Castiglione Olona, AIL Varese, Castiglione Olona Servizi, C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno, FarCOS – Farmacia Comunale. Per maggiori informazioni tel. 0331.824801 (Interno 3 – Ufficio Servizi Sociali)