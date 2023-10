Cosentino: “Bene il decreto per Malpensa, no al partito del No”

«L’emendamento della Lega al decreto Legge ‘Aria’, approvato oggi in Senato, permette di riavviare tutte le procedure interrotte in precedenza per l’ampliamento di Cargo City», dice Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Il decreto di cui si parla è quello – approvato in prima lettura – che consentirebbe di rivedere la Valutazione d’Impatto Ambientale che aveva stoppato l’espansione dello scalo di Malpensa su nuove aree fuori dalle reti aeroportuali.

«Finalmente Roma attribuisce a Malpensa la giusta importanza, definendolo aeroporto di interesse nazionale e internazionale» dice Cosentino.

«Il buon senso, l’attenzione alle esigenze economiche del territorio lombardo e la visione strategica per lo sviluppo del Nord Italia – conclude l’esponente regionale – hanno vinto sul ‘partito dei no’ e dell’ambientalismo ideologico. Basta freni alla crescita del nostro Paese».

Il no, in realtà, è frutto dell’analisi tecnica fatta dalla commissione VIA del Ministero dell’Ambiente, che ha esaminato il Masterplan di Malpensa nella primavera scorsa, approvando una serie di interventi ma fermando l’ampliamento su territori di brughiera (e proponendo un’alternativa). Proprio il fatto che esista un pronunciamento già nero su bianco richiede ora di procedere con un provvedimento governativo per bypassare – pur con tutti i vincoli della normativa europea – il primo giudizio sull’opera.