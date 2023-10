Da lunedì 23 ottobre riscaldamenti accesi nelle case varesine

L’autunno si è presentato con il suo classico clima umido e freddo. La settimana che si sta concludendo ha visto il cambio del clima e la fine di un’estate davvero prolungata.

Così, in tempo per affrontare le prossime perturbazioni in arrivo, arriva la luce verde dai comuni per accendere gli impianti di riscaldamento.

Date le temperature decisamente anomale per la stagione, le principali città del Varesotto avevano fatto slittare con ordinanza la data di avvio dei termosifoni per ragioni di risparmio energetico ma anche per la riduzione delle emissioni di materiali inquinanti nell’aria.

Da domani, lunedì 23 ottobre quindi, è consentita l’accensione degli impianti nelle abitazioni private per un massimo di 13 ore, comprese tra le ore 5 e le ore 23 mentre il termostato dovrà essere impostato sui 19 gradi con due gradi di tolleranza in più e in meno. La stagione termica terminerà l’8 aprile 2024.