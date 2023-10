Dolcetti, scherzetti e una serata dance con “Happy Halloween” a Lavena Ponte Tresa

Martedì sera 31 ottobre si festeggia a Lavena Ponte Tresa con “Happy Halloween” un momento di divertimento per bambini, ragazzi e famiglie organizzato dai genitori.

Alle 17, in piazza Sangiorgio ci sarà una sorpresa per tutti i bambini, che saranno accompagnati in un giro per le vie del paese al grido di “dolcetto scherzetto!”. La festa prosegue alle 20 nella sala polivalente di via Colombo con racconti da brivido e dance party con deejay.

Durante la serata sarà premiata la maschera più spaventosa.

