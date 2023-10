Francesco De Palo presenta a Varese il suo secondo libro

Sabato 7 ottobre alle 17.30 la Cooperativa di Biumo inferiore e Belforte ospiterà, presso il salone “René Vanetti” in viale Belforte 165, la presentazione del giallo “Doppia vittima” di Francesco De Palo. L’autore sarà intervistato da Maria Rosaria Fosforino e l’ingresso sarà gratuito.

Francesco De Palo è nato a Ferno nel 1961 e vive a Cassano Magnago. Da quando è andato in pensione, dopo aver lavorato per molti anni come macchinista ferroviere, è diventato un volontario del progetto Scuola Ferrovia del Dopolavoro Ferroviario Gallarate-Domodossola e, inoltre, si è dedicato anche alla scrittura. Prima di “Doppia vittima” aveva scritto un altro giallo: “Vittima perfetta”.

“Doppia Vittima” è un giallo molto avvincente. Il protagonista è il commissario Vito Tarantino, un bravo poliziotto che cerca di fare chiarezza sulla morte di una donna molto stimata: la professoressa Giulia Riccobono, preside di un istituto tecnico e presidente di un’associazione di partigiani. Tra la scoperta di colpe imperdonabili e l’emergere di innocenze perdute, “Doppia vittima” è il racconto delle ambiguità che governa la vita di molti di noi, inconsapevoli dei drammi che ne possono derivare.