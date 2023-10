GeoMeeting: da evento occasionale ad appuntamento fisso

Giunto alla sua 12’ edizione GeoMeeting si può definire ormai un appuntamento fisso, quasi una piacevole certezza, per i Geometri (e non solo) che desiderano fare formazione, aggiornarsi, scambiarsi idee, trasformare una semplice giornata formativa in un’occasione produttiva e ricca di opportunità di lavoro o più semplicemente trascorrere un po’ di tempo tra Colleghi.

La parola chiave di questa edizione è “Versatilità”: 13 corsi, ognuno con un argomento diverso, che consentiranno di toccare le materie di maggiore interesse e soddisfare una platea più ampia possibile.

Le tematiche spazieranno dalla Deontologia al Public Speaking, dalla Sicurezza nei cantieri a quella negli uffici, dalle Successioni al Gas Radon, dal Catasto e Topografia alle Costruzioni in Legno, dal Disciplinare d’Incarico all’Urbanistica, dai CTU alla Responsabilità progettuale e salute

Da segnalare l’autorevole presenza dell’Avvocato Carlo Battipede, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese, che illustrerà, unitamente al Gruppo di Lavoro del Collegio Geometri che l’ha predisposto, il nuovo Disciplinare di Incarico. Parteciperanno anche altri prestigiosi Relatori, quali l’Avvocato Elisabetta Brusa, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati, l’Avvocato Michela Longo, l’Avvocato Andrea Lanata e l’Avvocato Giancarlo Turri, oltre a Funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Varese.

»Ringrazio i Docenti e coloro che interverranno ma prima di tutto desidero ringraziare i Colleghi che in questo primo anno di mandato ci hanno appoggiato, sostenuto ed aiutato ad ottenere risultati di cui vado molto fiera» afferma il Geometra Claudia Caravati, Presidente del Collegio Geometri di Varese.

Le quote di iscrizione “low cost” permetteranno di conseguire fino ad 8 Crediti Formativi Professionali in una sola giornata. La certezza di Geomeeting, diventata come si diceva un appuntamento fisso e cadenzato, ha fatto in modo che negli anni ci sia stata un’adesione sempre crescente di professionisti e di espositori. Per cui l’auspicio è quello di riuscire a coinvolgere e suscitare interesse tra gli Iscritti anche per il prossimo 21 novembre 2023.

Per saperne di più sulle iscrizioni e disponibilità è possibile consultare il portale della formazione del Collegio Geometri di Varese CLICCANDO QUI oppure telefonando alla Segreteria al nr. 0332 232122.