Il Franco verso i massimi sull’Euro, sorridono i frontalieri

L’incertezza della situazione internazionale spinge in alto il valore dei “beni rifugio”, tra questi il franco svizzero. La moneta elvetica è salita in questi giorni verso livelli che non si vedevano da diversi mesi. Questa mattina (lunedì 16 ottobre) un franco è scambiato a 1,05 euro e già nella serata di venerdì la valuta europea era scesa fino a 0,9457, tra i livelli più bassi dallo scorso anno.

Ancora incerto quanto durerà questa fase che ha anche alcuni risvolti “pratici” evidenti per chi vive la quotidianità dell’area di confine. I lavoratori frontalieri, ad esempio, avranno un beneficio con buste paga relativamente più consistenti grazie al cambio favorevole. Per la stessa ragione sarà ancora più conveniente per i cittadini svizzeri fare acquisti oltre confine mentre viceversa, gli acquisti in svizzera potranno risultare più cari. Naturalmente gli effetti dell’apprezzamento del franco si vedranno in base alla durata di questa fase di cambio. È frequente che in contesti economici dettati dall’incertezza il valore di alcuni beni considerati sicuri, come appunto la valuta elvetica ma anche l’oro e alcuni beni di lusso, risalga anche fino a toccare valori record.