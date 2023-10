Il ricco programma del tradizionale “Autunno cardanese”

Una giornata di stand, mercatini, spettacoli, animazione per bambini: torna la grande festa d’autunno proposta dalla Pro Loco cardanese insieme al Comune

Domenica 15 ottobre torna il grande appuntamento dell’Autunno Cardanese, la giornata di festa promossa dalla Pro Loco, che anima per un giorno il centro storico di Cardano, con tante proposte diverse con la voglia di stare insieme.

Quest’anno si svolgerà dalle 9 alle 18 di domenica tra piazza Giuseppe Mazzini, la centralissima piazza Sant’Anastasio, piazza Ghiringhelli e via Matteotti.

Piazza Mazzini sarà un po’ il “cuore” della giornata, dal mattino con l’intrattenimento per bambini, Baby Dance itinerante con Unicorno dalle 10, poi al pomeriggio dalle 14.30 gli Sbandieratori di Ferno n piazza, alle 15.30 l’esibizione della Filarmonica, alle 16 spettacoli di varietà con Ronnie Jones, Gisella Cozzo, Rodolfo Maria Gordini e Larissa Yudina.

Nelle vie del centro ci saranno poi le associazioni sportive, la Mostra di Pittura in piazza Mazzini, bancarelle per esposizione /vendita Hobbisti/artigianato / Associazioni Sportive e Associazioni, Gonfiabili, caldaarroste a cura della Parrocchia, street food tutto il giorno. In piazza Ghiringhelli ci sarà l’esposizione di auto Tuning.

PROGRAMMA ORARIO

ore 07:30 accoglienza in piazza Ghiringhelli degli ambulanti per assegnazione postazione a cura degli organizzatori

ore 09:00 inizio Autunno Cardarese con presentazione Evento a cura di Paki Arcella e inizio intrattenimento per bambini a cura di Minnie e Topolino. Rispettando gli orari della santa Messa le attività proseguiranno fino al primo pomeriggio accompagnate dalla musica del Dj service;

Dalle ore 1O.00 Baby Dance con Unicorno itinerenti su tutto il percorso

Dalle ore 10.00 Esposizione di auto Tuning c/o p:zza Ghiringhelli

ORE 14:30 Apriranno il pomeriggio dell’Autunno Cardanese “ Sbandieratori di Ferno “ (Piazza Sant’Anastasio –sagrato della Chiesa)

ORE 15:30 Spettacolo a cura della Filarmonica di Cardano P.zza Mazzini

ORE 16:00 spettacolo di varietà 4 Artisti (Ronnie Jones, Gisella Cozzo, Rodolfo Maria Goldini Tenore di Pavarotti & Friends e il cantautore Davide de Marinis

ORE 18.00 termine dell’evento

In caso di previsioni meteo avverse, l’evento “Autunno Cardanese” verrà annullato a eccezione dello Spettacolo di Varietà che avra‘ comunque luogo presso il Teatro Auditorium alle ore 16.00