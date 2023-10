Open day alla biblioteca di Gorla Minore

Il Comune di Gorla Minore, attraverso l’Assessorato alla Cultura, invita tutti gli abitanti e visitatori a partecipare all’Open Day che si terrà domenica 22 ottobre 2023 presso la Biblioteca Comunale in Viale Vittorio Veneto 2. L’evento, intitolato “Fiori, Foglie e Fantasia, festa d’autunno in Biblioteca,” promette una giornata piena di attività coinvolgenti e divertenti per grandi e piccini.

Programma dell’Open Day:

Ore 10:30 – 12:30 / 15:00 – 16:30 La Biblioteca apre le sue porte al pubblico per il prestito di libri e iscrizioni. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare spazi allestiti con giochi da tavolo, curiosità bibliografiche e birilli, rendendo la visita un’esperienza interattiva e stimolante. Ore 10:30 – 12:00 I laboratori creativi prenderanno il via, guidati dagli esperti Jamal, Rosaria e Salvatore. Durante questi laboratori, i partecipanti avranno l’occasione di creare fiori di carta e colorare vasi in terracotta. Ogni bambino potrà portare a casa i propri fiori realizzati e un kit di giardinaggio, comprendente un vaso dipinto in biblioteca. Questo vaso potrà essere utilizzato per rinvasare una piantina aromatica o antismog, promuovendo così la cura dell’ambiente e la crescita delle piante. Ore 15:30 – 16:30 “Sui fili della fantasia…” è una mostra/spettacolo di pupi siciliani, rivolta ai bambini di ogni età. A cura della Compagnia dilettante Giglio/Santamaria di Castellanza, lo spettacolo promette di incantare il pubblico con le affascinanti storie raccontate attraverso i pupi. Ore 16:00 – 17:00 Il Gruppo Alpini di Gorla Minore offre una deliziosa “Castagnata in compagnia,” un momento di convivialità e gusto che celebrerà i sapori autunnali.

La Biblioteca Comunale si impegna a rendere l’evento accessibile a tutti, prevedendo che, in caso di pioggia, le attività si svolgeranno tutte all’interno. L’ingresso è libero, e l’iniziativa è pensata per accogliere sia adulti che bambini. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca al numero 0331 603286 / 607292. Si prega di parcheggiare all’esterno del cortile della biblioteca per facilitare lo svolgimento delle attività.

Un’occasione unica per immergersi nella cultura, nella creatività e nella gioia dell’autunno, l’Open Day “Fiori, Foglie e Fantasia” promette di creare ricordi indimenticabili per tutta la comunità di Gorla Minore.