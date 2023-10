Prima gioia per la Castellanzese, la Varesina scivola

Settima giornata di campionato per il Girone B di Serie D che vede finalmente esultare la Castellanzese, che passa di misura sul campo del Caravaggio. Secondo ko stagionale invece per la Varesina che cade 2-1 in casa della Triutium.

TRITIUM – VARESINA 2-1

Seconda sconfitta stagionale per la Varesina, ancora in trasferta. Questa volta a regalare un dispiacere alle fenici è la Tritium che torna alla vittoria dopo qualche passo falso di troppo e si impone 2-1. Nel primo tempo è Gnaziri a rompere l’equilibrio e portare avanti la squadra di Trezzo sull’Adda. A inizio ripresa, quando ci si aspettava la reazione della squadra di mister Spilli, è Lazzaro a insaccare il raddoppio dei padroni di casa. Capitan Gasparri al 26’ prova a riaprire il match ma il risultato non cambia più, la Varesina non riesce a trovare il guizzo giusto per il pareggio e alla fine torna a casa a tasche vuote.

TABELLINO

Tritium – Varesina 2-1 (1-0)

Marcatori: 18’ Gnaziri (T), 47’ Lazzaro (T), 71’ Gasparri (V)

Tritium: Lattisi, Campani, Bertaglio, Milesini (70’ Spinelli), Scietti, Lazzaro, Gnaziri, Barzago (81’ Maspero), Capogna (86’ Blejdea), Valente (74’ Tulissi), Ortelli (62’ Comi). A disposizione: Rossi, Tulissi, Delle Donne, Bosia, Di Palma. All: Daniele Di Blasio

Varesina: Basti, Rodolfo Masera (66’ Ciuffo), Cosentino (74’ Cosentino), Onkony (52’ Vitale), Perin (57’ Olivieri); Grieco, Guidetti; Sali (52’ Gatti), Orellana Cruz, Gasparri, Manicone. A disposizione: Buini, Polenghi, Bigoni, Robbiati, Isufi. All: Marco Spilli

Arbitro: Leonardo Falleni di Livorno (Moroso/Posteraro)

Ammoniti: Capogna (T), Sali (V), Perin (V), Cosentino (V), Milesini (T), Orellana Cruz (V), Gnaziri (T)

Note: clima soleggiato, campo in buone condizioni. Angoli: 2- 10. Recupero: 1’ + 5’

CARAVAGGIO – CASTELLANZESE 0-1

Finalmente il primo successo per la Castellanzese. Dopo qualche boccone amaro di troppo i neroverdi conoscono la prima gioia grazie al successo 1-0 in casa del Caravaggio. A portare i primi tre punti alla squadra di mister Manuel Scalise è il primo gol in campionato di Tirapelle, che va a segno al 43’ del primo tempo con un destro preciso dal limite dell’area. Una vittoria voluta fortemente dalla Castellanzese, capace di reggere nella ripresa anche in inferiorità numerica dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Valsecchi. Ma gli attaccanti del Caravaggio, bomber Marrazzo compreso, non riescono a trovare la via della rete e così i neroverdi di riescono a prendere i tre punti che permettono loro di lasciare il fondo della classifica.

TABELLINO

CARAVAGGIO-CASTELLANZESE 0-1 (0-1)

RETE: 43’ pt Tirapelle (C)

CARAVAGGIO (4-3-1-2): Pennesi; Ippolito, De Felice, Bertoni, Bernardini; Fornari (43’ st Fadigati), Bolis, Menegatti (26′ st Ait Atti); Gramignoli (7’ st Bettinelli); Marrazzo (26′ st Parietti), Doria. A disposizione: Ciancio, De Felice, Cacciatori, Pilenga, Galdoune. Allenatore: Maurizio Terletti

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Compagnoni, Sassaro, Bernardi; Tirapelle, Mandelli, Arrigoni, Valsecchi, Ayokoue; Pastore (30’ st Boccadamo), Bigotto (40’ st Duchini). A disposizione: Poli, Raso, Vitali, Reggiori, Di Nardo, Cerlesi, Arcangeloni. Allenatore: Manuel Scalise

ARBITRO: Gianluca Cipriano di Torino; assistenti Marco Tuccillo di Pinerolo e Luca Rizzo di Pinerolo

AMMONITI: 18’ pt Bernardi (Cas) per gioco scorretto, 11’ st Valsecchi (Cas) per proteste, 12′ st Menegatti (Car) per gioco scorretto, 17′ st Valsecchi (Cas) per gioco scorretto. ESPULSI: 17’ st Valsecchi (Cas) per doppia ammonizione

RECUPERO: 1’ + 5′

SERIE D GIRONE B – VII GIORNATA

Arconatese – Brusaporto 3-1; Desenzano – Piacenza 1-1; Caravaggio – Castellanzese 0-1; Casatese – Villa Valle 4-2; Club Milano – Caldiero 1-2; Crema – Legnano 3-2; Folgore Caratese – Real Calepina 2-2; Pro Palazzolo – Ponte San Pietro 3-2; Tritium – Varesina 2-1; Virtus CBG – Clvense 2-1.

CLASSIFICA: Arconatese 17; Caldiero 16; Varesina, Pro Palazzolo, Piacenza 13; Brusaporto 12; Desenzano 11; Casatese, Crema, Folgore Caratese 10; Real Calepina 9; Caravaggio, Legnano 8; Virtus CBG 7; Ponte San Pietro, Clivense, Castellanzese, Tritium 6; Villa Valle 5; Club Milano 4.