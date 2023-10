Seo Off-Page: caratteristiche e funzione dei backlink

Nel novero dei fattori di posizionamento che vengono presi in esame da Google per la composizione delle SERP, un ruolo di primo piano è rivestito senza dubbio dai backlink, che incidono quindi sulla definizione delle pagine dei risultati di ricerca. I backlink, in particolare, rientrano fra i primi fattori di cui Google si serve per definire la popolarità di un sito web, a partire dal presupposto che una pagina che presenta numerosi collegamenti in ingresso è da ritenersi più autorevole rispetto a una pagina che ne è priva. Va segnalato, però, che da qualche anno a questa parte molti webmaster hanno iniziato a utilizzare i backlink in modo poco appropriato. Per questo motivo Google ha introdotto delle limitazioni in questo ambito, così che il suo algoritmo ha cominciato a tenere conto delle linkless mentions, che sono citazioni a un sito web senza un collegamento diretto, e di altre tipologie di menzioni alle pagine web.

I backlink e la SEO

L’algoritmo di Google è oggetto di costanti aggiornamenti, in virtù dei quali risulta fondamentale comprendere per quale motivo i backlink ancora adesso sono di notevole importanza dal punto di vista della SEO. Ciò che più conta, poi, è capire quali sono le tipologie di backlink che i motori di ricerca oggi valorizzano di più. Prima di approfondire l’importanza di comprare backlink italiani , occorre approfondire il concetto di backlink di qualità. Stiamo parlando di collegamenti ipertestuali che portano a specifiche pagine web, ma va ricordato che i backlink non sono tutti uguali. Si è già accennato al fatto che i webmaster hanno spesso adottato comportamenti non etici per aggirare l’algoritmo di Google, fra cui l’acquisto di pacchetti.

La reazione di Google

Google non ha potuto far altro che reagire; così, per prendere in esame il grado di autorevolezza e di popolarità di una pagina web ha cominciato a valutare unicamente i collegamenti in ingresso ritenuti di qualità, vale a dire collegamenti che arrivano da una fonte autorevole la quale riconduce in modo pertinente a una pagina web. Non si può sottovalutare il concetto di pertinenza, dal momento che al giorno d’oggi Google non solo non considera le pagine con link in entrata non pertinenti, ma addirittura le penalizza. Il punto focale è rappresentato non solo dalla pertinenza del backlink e dalla qualità della fonte, ma anche dalle strategie di link building che vengono attuate e dalle modalità di acquisizione.

Come avere backlink di qualità

Visto che non è possibile acquistare i link e alla luce del fatto che le varie pratiche poco etiche vengono per fortuna penalizzate da Google, non c’è stata altra strada per i webmaster che darsi da fare per individuare una soluzione che consentisse loro di avere dei backlink di qualità. È chiaro che non è una missione così agevole ottenere dei link provenienti da fonti autorevoli. La produzione di contenuti di qualità è il punto di partenza da cui non si può prescindere per fare in modo che il sito venga linkato in modo naturale, cioè spontaneo.

Quali sono i contenuti più indicati

A questo scopo, il suggerimento è di privilegiare quei contenuti che hanno tutte le carte in regola per essere ritenuti degli evergreen, vale a dire capaci di mantenere la propria rilevanza anche nel caso in cui non vengano aggiornati in modo costante. Occorre, poi, che i contenuti siano originali e unici: si pensi per esempio alle interviste, alle infografiche e ai case studies. Non è detto che un contenuto di qualità ottenga sempre dei backlink di qualità. È chiaro, infatti, che la visibilità del sito svolge un ruolo prioritario in tal senso. È indispensabile che un contenuto sia rilevante e utile per almeno un’audience specifica.

I guest post

I guest post rappresentano la soluzione a cui ricorrere per farsi conoscere dall’audience in questione. Si tratta di redigere un contenuto di qualità da pubblicare su un sito diverso dal proprio, così da garantirsi un collegamento pertinente in arrivo da una fonte prestigiosa. Un’altra arma di cui ci si può servire è il cosiddetto email outreach, che si concretizza nel momento in cui si entra in contatto con un soggetto sul cui sito si vuol pubblicare.