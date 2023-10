Tre punti per la Solbiatese, pari per Caronnese, Saronno, Vergiatese e Verbano

C’è ancora la Calvairate al comando del Girone A di Eccellenza dopo l’ottava partita di campionato. Il pirotecnico pareggio 3-3 contro il Casteggio nella sfida di vertice permette ai milanesi di restare da soli in testa con relativa tranquillità, anche perché dietro nessuno accorcia. L’Oltrepò infatti non va oltre l’1-1 a Besozzo in casa del Verbano con Lanza che risponde al vantaggio ospite di Lorusso, mentre la Caronnese impatta 2-2 in 9 contro l’Ardor Lazzate. Capitan Corno firma il vantaggio ma al 40’ arriva il primo cartellino rosso ai danni di Bigioni. Mzoughi pareggia a inizio ripresa ma Bossi riporta avanti i rossoblù al 35’. Due minuti dopo è Malvestio a siglare il definitivo 2-2, poco prima dell’espulsione di Napoli che di fatto chiude la contesa.

Risalgono posizioni la Base 96, che passa 3-1 a Meda, e il Pavia, che con lo stesso risultato sbanca Magenta. Basta l’1-0 invece alla Solbiatese (foto Facebook – Solbiatese Calcio 1911) per ritrovare il successo. Dopo l’addio di mister Manuele Domenicali, i nerazzurri tornano alla vittoria sul campo della Milanese grazie alla rete firmata da Milani.

Pareggio senza reti per la Vergiatese a Vittuone, l’Fbc Saronno fa 1-1 contro l’Accademia Pavese, con la rete nel primo tempo di Pontiggia pareggiata a inizio ripresa da Zani.

Sconfitta invece 3-2 per la Sestese in casa della Castanese. A Castano Primo partono bene i padroni di casa che vanno in vantaggio con Salom al 1’, poi però la squadra di Melosi ribalta con un autogol e il gol di Pinotti. Prima dell’intervallo il 2-2 porta la firma di Moretti mentre il gol vittoria peri neroverdi è di Quartesan al 16’ della ripresa.