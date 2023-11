A Cassano Magnago inaugurata l’opera che ricorda Luigi Giani

È stata inaugurata domenica mattina la grande opera al centro della rotatoria sulla strada tra Cassano Magnago e Santo Stefano, accanto al supermercato Tigros: realizzata da Claudio Borghi, la scultura intitolata “Galatea” è stata donata dalla Fondazione FGS.

L’opera non è semplice elemento stradale, ma un messaggio di libertà, un omaggio ad una figura importante di Cassano, il partigiano Luigi Giani, uno dei protagonisti della Resistenza a Cassano Magnago.

Al momento dell’inaugurazione il sindaco della città Pietro Ottaviani ha ringraziato l’artista e Fondazione FGS e ha ricordato che l’intervento è un esempio «della sinergia tra soggetti pubblici e privati che, ciascuno per le proprie competenze, hanno efficacemente collaborato per il raggiungimento di un obbiettivo comune, abbellire e restituire decoro» alla zona (si è intervenuti anche sulla sitemazione del verde circostante».

La dedica a Luigi Giani è stata svelata – alla presenza del sindaco e dagli assessori – dalla figlia Patrizia, affiancata da Renata Magni, figlia del partigiano Paolo, nome di battaglia “Spartaco”.

«Il suo papà non sarebbe qui, se il mio papà avesse parlato» ha detto Patrizia Giani evocando la storia del padre, che fu ferito, fatto prigioniero e portato in carcere a Varese, dove fu torturato. A causa delle ferite non curate, Giani (classe 1921) perse la gamba e dovette convivere con l’invalidità fino alla scomparsa nel 1977.

Nella giornata di domenica Claudio Borghi presenta l’opera in un incontro pubblico a Cassano.