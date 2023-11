Auto in fiamme tra Lozza e il Ponte di Vedano, traffico bloccato

Si stanno creando lunghi incolonnamenti tra il Ponte di Vedano Olona e Gazzada Schianno, lungo la Strada Provinciale 57 “De la Selvagna” per una macchina che ha preso fuoco all’altezza della rotonda nella zona industriale di Lozza.

Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Anche i carabinieri sono accorsi sul luogo per i rilievi. Al momento non si registrano feriti.

(seguono aggiornamenti)