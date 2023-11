BA Teatro, allo SpazioTeatro il musical Hamlet

Nell’ambito della rassegna teatrale cittadina “BA Teatro” promossa e coordinata dall’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, sabato 11 novembre 2023 allo Spazioteatro di via Galvani debutta il musical in lingua originale inglese con lo spettacolo “Hamlet”, libero adattamento dall’opera di William Shakespeare.

Amleto, giovane principe ed erede al trono di Danimarca, si trova ad affrontare la morte improvvisa del re suo padre e le repentine nozze della regina con Claudio, il fratello del defunto re.

Nel dirigere questa nuova produzione del musical Hamlet, il regista Daryl Branch rimane fedele ai contenuti e ai personaggi della tragedia shakespeariana presentandoli, però, in un contesto contemporaneo in cui predomina un’estetica che richiama lo stile gotico, dai toni raffinati e dark. Gli effetti di luci e video, sapientemente progettati e realizzati con strumenti di ultima generazione, concorrono ad esaltare le emozioni vissute dai protagonisti: l’impatto visivo per lo spettatore è forte e lo aiuta a comprendere meglio la profondità del dramma.

La scelta del regista è proprio quella di far sentire il pubblico parte dello spettacolo, grazie anche ad alcune scene che vengono recitate in platea e ai numerosi brani di musica rock interpretati dal vivo dai sei giovani performer. Costumi, accessori e gioielli riflettono l’approccio contemporaneo di questo adattamento e allo stesso tempo identificano il ruolo sociale dei personaggi nel Regno di Danimarca: pellicce, sete, corone e diamanti sono indice della ricchezza dei regnanti, mentre pelle, jeans, sneakers e borchie caratterizzano i

più giovani. La scenografia è concepita per definire i vari ambienti del castello di Elsinore: imponente, minacciosa e raffinata allo stesso tempo. Coreografie semplici ed energiche in un mix di stili, azioni e movimenti sincronizzati e bilanciati amplificano la storia e assicurano al pubblico studentesco il massimo coinvolgimento.

Regia: Daryl Branch e Riccardo Vanetta

Lo spettacolo in lingua originale prodotto da PALKETTOSTAGE è sottotitolato in italiano attraverso un display posto alla base del palcoscenico. Al termine dello spettacolo il pubblico potrà come d’abitudine intrattenersi con gli artisti condividendo con loro un drink gentilmente offerto dalla Produzione.