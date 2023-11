Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno. Appuntamento sabato 25 e domenica 26 novembre per la 20^ edizione del Mercatino di Natale a scopo benefico.

La manifestazione, nata nel dicembre 2003 come grande evento di beneficenza organizzato da volontari della parrocchia di Casbeno col patrocinio di Comune e Provincia.

In questo importante anniversario il Mercatino acquista maggiore visibilità, grazie alla concessione da parte del Presidente della Provincia e del Sig. Prefetto di utilizzare anche il viale d’accesso a Villa Recalcati intitolato a Fabio Mondora, stimato vice questore recentemente scomparso.

Il NUOVO PERCORSO darà a sua volta grande risalto all’edificio settecentesco che ospita le due istituzioni e che domenica 26 sarà possibile ammirare da vicino grazie a due VISITE GUIDATE condotte da una guida abilitata della Provincia.

Altra novità di questa edizione è la MOSTRA DI PRESEPI nella cappella invernale della chiesa parrocchiale, cadendo quest’anno gli 800 ANNI dalla prima rievocazione della natività di Gesù, rappresentata da S. Francesco d’Assisi nel PRESEPE DI GRECCIO.

Oltre alle bancarelle di hobbisti rigorosamente selezionati in base all’originalità ed alla fattura a mano delle proprie creazioni, allineati con ordine nel nuovo percorso, il mercatino darà spazio come sempre ad alcune realtà del territorio, scuole e associazioni di volontariato e no-profit che desiderano promuovere il proprio operato e per l’autofinanziamento dei propri progetti:

Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza

Associazione Genitori della Scuola Primaria Carducci

Gruppo Missionario Parrocchiale

Casa Medie, progetto per ragazzi presso l’Oratorio della Brunella

Ewe Mama onlus, attiva in Uganda per le missioni francescane

Casa Matteo Varese, luogo di progettazione e di esperienza per i giovani

POLHA Varese, attiva dal 1982 nella promozione di iniziative sportive, didattiche, ricreative, culturali e socio-sanitarie per disabili

Gli Orti di Bregazzana, che – tramite la cooperativa Homo Faber – si occupa di trasmettere competenze di antichi mestieri a persone che stanno compiendo un percorso di cura e riabilitazione presso il Centro Gulliver

Legambiente con i suoi “giochi di una volta”, ovvero installazioni ricreative realizzate con materiale semplice e di recupero

La sorveglianza sulle strade con presidio dei varchi sarà garantita dal personale del Gruppo Volontariato e Protezione Civile ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato).

IL PROGRAMMA DELLA VENTESIMA EDIZIONE

Sabato 25 novembre 2023 – dalle 15:00 alle 21.00

MERCATINO NATALIZIO degli HOBBISTI e delle ASSOCIAZIONI

lungo Via della Conciliazione, Via Montebello, Piazza della Libertà, Largo Fabio Mondora ed Emiciclo

RUOTA DELLA FORTUNA in Via della Conciliazione

Postazione di FOTO-SCATTO con la slitta e la renna di Babbo Natale nell’Emiciclo antistante l’ingresso principale di Villa Recalcati.

MOSTRA FOTOGRAFICA di Marcello Albani: «Nella terra dei Maori, un viaggio in Nuova Zelanda», presso la Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza di Casbeno

ESPOSIZIONE di PRESEPI nella cappella invernale della chiesa parrocchiale, in occasione degli 800 anni dal primo presepe di San Francesco a Greccio. Saranno esposti anche i presepi realizzati durante il corso appena concluso in parrocchia.

CONCERTO del CORO SETTELAGHI nel 60° dalla fondazione, con brani natalizi e canti di repertorio proprio di tradizione popolare. Ore 21.00 in Chiesa parrocchiale

Domenica 26 novembre 2023 – dalle 9.00 alle 19.00

MERCATINO NATALIZIO degli HOBBISTI e delle ASSOCIAZIONI

lungo Via della Conciliazione, Via Montebello,

Piazza della Libertà, Largo Fabio Mondora ed Emiciclo

Postazione di FOTO-SCATTO con la slitta e la renna di Babbo Natale nell’Emiciclo antistante l’ingresso principale di Villa Recalcati.

MOSTRA FOTOGRAFICA di Marcello Albani: «Nella terra dei Maori, un viaggio in Nuova Zelanda», presso la Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza di Casbeno

RUOTA DELLA FORTUNA in Via della Conciliazione

ESPOSIZIONE di PRESEPI nella cappella invernale della chiesa parrocchiale, in occasione degli 800 anni dal primo presepe di San Francesco a Greccio. Saranno esposti anche i presepi realizzati durante il corso appena concluso in parrocchia.

VISITE GUIDATE del PARCO e della VILLA RECALCATI a cura di Elena Ermoli

ore 10.30 (primo turno con ingresso da Via Montebello)

ore 14.30 (secondo turno con ingresso da Largo Fabio Mondora)

Visita gratuita aperta a tutti. Ritrovo qualche minuto prima, non occorre prenotare. ore 14.30 in Oratorio

«IL GIGANTE SGNIFFE SGNAFFE»

Spettacolo di cantastorie con sagome e musica dal vivo della compagnia Teatro Pane e

Mate di Milano, con Salvatore Fiorini e Gianni Parodi. Regia di Salvatore Fiorini, disegni di

Mauro Chiesa. L’appuntamento rientra nel progetto “Mille e una storia” ideato da ARCA DI NOE aps.

ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale

«CRITICITÀ E POSITIVITÀ NELLA PROVINCIA»

Intervento del Prefetto di Varese Dott. Salvatore Pasquariello per il ciclo di Testimonianze di Avvento dal titolo “Chi ci separerà dall’amore”.

GASTRONOMIA E GOLOSITÀ

Sempre accattivante la proposta di ristoro:

RISTORATORIO in Oratorio, per la cena del sabato e il pranzo della domenica.

Propone piatti caldi, anche da asporto, con posti a sedere al coperto.

Il menù: zuppa di cipolle, cassoeula, polenta e brüscitt, polenta e zola, polenta e funghi, pasta al pomodoro, pasta coi funghi, dolci delle Sweet Girls.

STREET FOOD sul sagrato della chiesa con salamelle, patatine, panino tirolese

CALDARROSTE e VIN BRULÉ sul piazzale della chiesa

FRITTELLE, CIOCCOLATA CALDA, TÈ nel cortile dell’asilo

COLAZIONI la domenica mattina al Bar dell’Oratorio con brioches calde

ZUCCHERO FILATO e CARDUCCINO alla bancarella dell’Ass. Genitori Carducci

HOT-DOG al banchetto dei giovani in Piazza Libertà / Angolo L.go Fabio Mondora

CRÊPES a cura di Casa Medie in Piazza Libertà / Angolo L.go Fabio Mondora

FINALITÀ DEL MERCATINO 2023

Resta ferma e consolidata da vent’anni la motivazione primaria dell’evento, che è prettamente benefica e sulla quale si vuole richiamare la comunità. L’utile netto sarà devoluto infatti alla CARITAS PARROCCHIALE e a CASA LORENZO, in Thailandia, opera delle Suore Camilliane Phanatnikhom.

INFO E CONTATTI

casbeno@chiesadimilano.it

eventicasbeno@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/p/Casbeno-Insieme-100066726559617/

Instagram https://instagram.com/casbenoinsieme