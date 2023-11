Un biglietto di 5 euro per visitare Venezia

Il Comune di Venezia ha approvato un “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna” che prevede l’istituzione di un contributo di 5 euro in determinati giorni del 2024.

Questa misura della Giunta comunale, definita “sperimentale,” è stata annunciata dal sindaco Luigi Brugnaro e si si applicherà dal 25 aprile al 5 maggio e nei fine settimana dall’11 maggio al 14 luglio (escludendo l’1 e il 2 giugno), periodi di forte afflusso turistico. L’obiettivo dichiarato è quello di gestire i visitatori giornalieri, dirottandoli su date meno affollate.

Il pagamento avverrà attraverso un codice QR scaricabile tramite un’applicazione specifica attiva dal 16 gennaio. La tariffa sarà di 5 euro e si applicherà solo ai turisti giornalieri, escludendo residenti, nati a Venezia e chi alloggia nelle strutture ricettive. Gli operatori comunali controlleranno il QR tra le 8:30 e le 16:00 nei giorni stabiliti.

Sono previste esenzioni per diverse categorie, tra cui minori di 14 anni, residenti del Veneto, persone con disabilità e i loro accompagnatori. Chi è a Venezia per cure mediche, partecipa a competizioni sportive o è parente di residenti fino al terzo grado sarà esente, ma dovrà prenotarsi tramite l’applicazione. I residenti, studenti, lavoratori e proprietari di immobili potranno scaricare un’apposita esenzione.

Il sindaco ha dichiarato che l’obiettivo non è generare profitto, ma gestire i flussi turistici per migliorare la qualità della vita dei residenti e rendere più piacevole l’esperienza per i turisti che soggiornano più a lungo. Questa misura segue i tentativi passati del comune nel 2022, rimandati a causa di ostacoli tecnici, giuridici e politici.