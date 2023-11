Venerdì 24 novembre in Basilica a Varese l’Accademia Teatro della Scala suonerà Mozart e Beethoven

Secondo appuntamento della Stagione Musicale Varesina: venerdì 24 novembre alle ore 20.30 nella Basilica di san Vittore il maestro Giovanni Conti dirigerà l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e il pianista Alessandro Taverna proponendo l’ultimo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven e la sinfonia n. 41 di Mozart.

L’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala è un progetto formativo biennale che coinvolge giovani aspiranti musicisti offrendo una preparazione completa sul repertorio sinfonico, operistico e di balletto. I ragazzi che si esibiranno venerdì sera vantano esibizioni in teatri prestigiosi oltre alla Scala, come Il Teatro Bolšoj di Mosca, La Fenice di Venezia, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro San Carlo di Napoli e l’auditorium Rai di Torino.

Solista al pianoforte Alessandro Taverna, considerato uno dei migliori pianisti italiani del momento, definito dalla stampa come l’erede di Arturo Benedetti Michelangeli, fuoriclasse del secolo scorso.

«La Stagione Musicale varesina è una vera e propria eccellenza della nostra città con la grande musica accompagnata da interpreti straordinari – l’assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia – La venticinquesima edizione, come sempre, curata dal direttore artistico Fabio Sartorelli, è caratterizzata anche dalla presenza di orchestre e gruppi corali con molti elementi, un particolare che conferisce alla Basilica un’atmosfera ancora più suggestiva»

«La Basilica di San Vittore è uno dei luoghi più importanti di Varese – ha commentato il direttore Giovanni Conti – Mio padre, mio nonno e il mio prozio sono stati organisti qui. Dirigere in questo luogo sarà per me un ulteriore passaggio emotivo».

Le prevendite sono al Multisala Impero Varese in via Giuseppe Bernascone, da lunedì a venerdì dalle 17 alle 22, sabato e domenica dalle 15 alle 21 oppure al link https://www.multisalaimpero.com/.

Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0332 284004 oppure scrivere a info@stagionemusicale.it. Maggiori dettagli su www.stagionemusicale.it