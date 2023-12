Borsano, il quartiere di Busto Arsizio senza negozi perde anche l’ultimo alimentari

C’è un paese di oltre 6 mila anime che non ha più nemmeno un supermercato. Stiamo parlando di Borsano, rione di Busto Arsizio che è paragonabile a Solbiate Olona per popolazione, dove ha chiuso anche l’ultimo punto vendita rimasto. Si tratta del negozio di Marino e Alberto Pinciroli in via della Ricordanza, per 70 anni punto di riferimento della comunità.

Li avevamo intervistati a febbraio del 2022 nel nostro tour dei quartieri di Busto Arsizio. Eravamo partiti proprio dal quartiere a sud della città, stupiti dall’incredibile numero di serrande abbassate che si potevano notare in paese. Ora ce n’è una in più e un cartello che ringrazia i clienti che per tre generazioni hanno permesso a questa attività di funzionare.

Ecco cosa ci avevano detto quando siamo andati a trovarli: «La nostra famiglia gestisce questo piccolo supermercato da 70 anni – dicono Marino e Alberto Pinciroli -. Abbiamo visto cambiare Borsano moltissimo, soprattutto in questi ultimi 20 anni nei quali la maggior parte dei negozi ha chiuso».

Eppure negli ultimi anni i supermercati in città si sono moltiplicati. In alcuni punti della città sono anche uno vicino all’altro. Anche la vicina Sacconago, nonostante le difficoltà, ha mantenuto una certa vivacità commerciale e su viale Magenta non manca la scelta. Borsano rimane un caso, più unico che raro, di desertificazione commerciale pressochè totale.

