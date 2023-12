I canti del Natale con il Coro Voce Gaia

I brani musicali della serata sono molto evocativi e scelti per portare serenità e gioia in un momento storico particolare

Un concerto con i canti di Natale. Appuntamento per giovedì 14 dicembre, alle 21 al Salone Estense di Varese. Protagonista il Coro Voce Gaia composto da 20 cantanti ( 7 soprani , 8 contralti , 5 tenori ) e diretti dal Maestro Michele Masserano allieteranno i presenti con un repertorio di canti natalizi tradizionali.

I brani musicali della serata sono molto evocativi e scelti per portare serenità e gioia in un momento storico particolare e per permettere a tutti di partecipare all’evento.

Ingresso gratuito con libera offerta. Il ricavato verrà devoluto al Banco Alimentare di Varese. Posti limitati. Si consiglia di prenotare i posti con whatsapp al 3356998631 .