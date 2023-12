Il Mercato della Terra e la “spesa sospesa” a Induno Olona

Dalle 9 alle 13 appuntamento in via Jamoretti con i banchi dei produttori locali, i prodotti dei presìdi Slow Food e la possibilità di fare del bene

Appuntamento sabato 9 dicembre con il Mercato della Terra del Piambello: i banchi dei piccoli produttori aderenti saranno presenti in via Jamoretti a Induno Olona in località San Cassano a partire dalle ore 9.

Nel corso della mattinata non mancheranno alcuni momenti speciali: alle 11,30 ci sarà la presentazione di uno dei produttori presenti, l’azienda agricola Terre del Roero che si occupa della produzione di fragole “mara des bois”, nocciole e piccoli frutti. In questa occasione presenterà il suo panettone al cioccolato.

Alle ore 12 sarà invece possibile gustare una zuppa calda con i legumi provenienti dai Presidi Slow Food, il quale è una presenza molto rilevante all’interno del Mercato della Terra. Su un banco dedicato sarà infatti possibile trovare libri e altre pubblicazioni di Slow Food oltre che prodotti dei Presìdi ottimi anche come idee regalo.

Inoltre, in collaborazione con l’associazione San Vincenzo De Paoli, sarà presente un tavolo di raccolta di generi alimentari per l’iniziativa della “spesa sospesa”. I cibi donati saranno distribuiti a chi non si può permettere una spesa con regolarità.