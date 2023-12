Incendio all’ex Enel di via dei Mille a Busto Arsizio

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato all’ex palazzo Enel di via dei Mille a Busto Arsizio, l’edificio che in passato ha ospitato un centro di accoglienza per richiedenti asilo.

La strada tra centro e Sant’Edoardo è stata chiusa per un quarto d’ora circa, sul posto c’è anche la Polizia Locale.

L’incendio, di limitata entità, è partito dal piano seminterrato ed è stato rapidamente circoscritto. Una delle ipotesi è che sia scaturito a causa della presenza di senzatetto che dormono la notte nella struttura, anche se al momento dell’incendio non era presente nessuno nell’edificio.

(Articolo aggiornato alle ore 12.25 di martedì 5 dicembre)