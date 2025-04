Ancora un incendio nell’ex centro per richiedenti asilo di via dei Mille a Busto Arsizio

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 aprile, all’interno di un edificio abbandonato situato in via dei Mille a Busto Arsizio. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 15.10, richiedendo un massiccio intervento da parte dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, impegnate nelle operazioni di spegnimento. Al momento però l’incendio risulta quasi completamente domato: sono in corso solo le operazioni di minuto spegnimento, necessarie per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali riprese del fuoco.

NON E’ LA PRIMA VOLTA, NELL’EX CENTRO DI ACCOGLIENZA ORA ABBANDONATO

L’edificio coinvolto non è nuovo a episodi di questo tipo. Si tratta infatti di una struttura già oggetto in passato di altri incendi, spesso legati alla presenza irregolare di persone senza fissa dimora che trovano rifugio al suo interno. In passato, l’immobile aveva ospitato un centro di accoglienza per richiedenti asilo, ma da tempo è in stato di abbandono.

Secondo quanto riferito dai soccorritori non si registrano feriti. Gli operatori dei vigili del fuoco stanno conducendo, contestualmente allo spegnimento, le indagini di polizia giudiziaria per stabilire le cause dell’incendio e valutare l’eventuale presenza di elementi dolosi o accidentali all’origine del rogo.