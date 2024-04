Fiamme in via dei Mille a Busto, intervengono i vigili del fuoco

Nuovo incendio nel fabbricato ex Enel di via dei Mille a Busto Arsizio, già teatro di diversi episodi simili.

Galleria fotografica Incendio all’ex Enel di Busto Arsizo, 30 aprile 2024 4 di 5

L’allarme è scattato intorno alle 18.30, sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con un’autopompa, ma c’è anche un’ambulanza per precauzione (non è certo non ci siano persone all’interno).

La Polizia Locale ha chiuso la strada per permettere le operazioni di spegnimento.

Il palazzo è stato in passato sede di un Centro di Accoglienza per migranti, dismesso ormai da anni, ma è rimasto frequentato da persone senzatetto, che dormono in particolare nel seminterrato.

L’ultimo episodio risale a questo inverno, a gennaio, ma è – appunto – solo l’ultimo di una serie di incendi avvenuti al palazzo di via Dei Mille e anche in altre aree dismesse vicine (ex calzaturificio di fianco al Teatro Sociale).