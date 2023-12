I vigili del fuoco salvano due clochard da uno stabile in fiamme a Busto Arsizio

Sono stati portati in salvo e non hanno riportato ferite o intossicazioni i due senzatetto rimasti intrappolati in uno stabile di Busto Arsizio colpito da un incendio. L’episodio è avvenuto verso le ore 15 di venerdì 29 dicembre in via Dante Alighieri all’interno di un edificio abbandonato.

Gli operatori, giunti sul posto con un’autopompa e un’autoscala, hanno tempestivamente evacuato l’area circostante e proceduto al salvataggio delle due persone senza fissa dimora che erano rimaste intrappolate al primo piano dello stabile. Grazie all’utilizzo dell’autoscala i vigili del fuoco hanno potuto raggiungere e portare in salvo i due malcapitati. Successivamente, sono state affidate al personale sanitario per accertamenti.

Una volta completata l’operazione di salvataggio, i vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio. Grazie all’efficienza e alla professionalità dell’équipe, l’incendio è stato prontamente domato e l’area definitivamente messa in sicurezza. Le cause del rogo che ha interessato l’edificio abbandonato sono ancora oggetto di accertamenti.