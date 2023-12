La Girandola di Gallarate: a Sciarè il centro per famiglie e minori

Compie dieci anni il centro polifunzionale La Girandola, che ha sede nel quartiere di Sciaré di Gallarate, che comprende vari servizi comunali gestiti dall’Azienda Speciale 3SG e rivolti alle famiglie e ai minori in carico ai Servizi Sociali residenti nel territorio di Gallarate.

Si tratta di servizi che operano su mandato della Tutela Minori del Comune di Gallarate sia a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, sia in un’ottica preventiva.

Sono infatti interventi preventivi e riparativi rivolti ai minori che insieme al servizio di Assistenza Domiciliare Minori, supportano le famiglie con l’obiettivo di recuperare e potenziare le capacità genitoriali, sostenere la crescita personale e il percorso scolastico dei minori, per favorire la loro permanenza all’interno del contesto famigliare d’origine. Lo Spazio Neutro garantisce il diritto di visita e relazione per le famiglie in cui è avvenuta una separazione, un divorzio, un affido o una grave crisi famigliare permeata da alta conflittualità.

In quest’ottica e in coerenza con gli obiettivi del centro, grazie all’impegno e alla sensibilizzazione portata avanti dalle Coordinatrici e dagli educatori, è stata realizzata dai bambini e ragazzi una Panchina Rossa. Educare quindi per prevenire, per aiutare a comprendere che la violenza non è mai la strada giusta, in un lavoro di supporto e sostegno che viene svolto quotidianamente e che nella settimana del 24esimo anniversario della lotta contra la violenza sulla donna è stato dedicato a momenti teorici e pratici in cui i bambini hanno lavorato alla panchina, visto e commentato filmati e canzoni contro la violenza.

Sulla panchina i bambini hanno poi dipinto la frase presa in prestito dal famoso scrittore e biochimico Asimov, “LA VIOLENZA È L’ULTIMO RIFUGIO DEGLI INCAPACI”.

Una comunità di educatori

«Il servizio di interventi preventivi e riparativi Minori e il servizio di Assistenza Domiciliare Minori supportano le famiglie con l’obiettivo di recuperare e potenziare le capacità genitoriali, sostenere la crescita personale e il percorso scolastico dei minori per favorire la loro permanenza all’interno del contesto famigliare d’origine» dice la direttrice della 3SG Marusca Bianco. «Lo Spazio Neutro garantisce il diritto di visita e relazione per le famiglie in cui è avvenuta una separazione, un divorzio, un affido o una grave crisi famigliare permeata da alta conflittualità».

L’équipe del Centro polifunzionale La Girandola è composta da educatori che da anni operano con dedizione e professionalità, il cui intervento quotidiano al fianco delle famiglie è il principale valore aggiunto del servizio.

Coordinati dalla Responsabile Area Minori di 3SG dott.ssa Sara Ghioldi e dalla Responsabile della Tutela Minori dott.ssa Floriana Ferraguto, sono direttamente operativi sul servizio i dottori Paolo Marzagalli, Benedetta Nicosia, Veronica Dalla Gasperina, Elisa Zanin impegnati nelle attività di Spazio Neutro e Assistenza Domiciliare Minori e le dottoresse Alessandra Diotisalvi, Emanuela Zingarelli e Sara Mastroianni presso il Servizio di interventi preventivi e riparativi minori.

Una realtà aperta al territorio

«In dieci anni di attività, nei locali di via Vigorelli, è stato notevole l’impatto degli interventi introdotti sui minori della Città di Gallarate. Complessivamente, infatti, hanno beneficiato delle attività del Servizio di interventi preventivi e riparativi Minori e del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori circa 580 minori e del Servizio Spazio Neutro circa 160 minori. Un’offerta ad alta valenza educativa e preventiva, che nel 2024 vorrà integrarsi maggiormente nel territorio attraverso possibili sinergie con le realtà locali nell’ambito dello sport, della cultura, del tempo libero e tutto ciò che potrebbe contribuire a potenziare i benefici per i minori e le famiglie».

A fronte di questo “La Girandola” si apre a possibili collaborazioni e convezioni per ampliare il panorama dell’offerta e il proprio radicamento sul territorio.

Gli enti interessati possono contattare per informazioni l’indirizzo mail segreteriadirezione@3sg.it