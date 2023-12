Il Natale arriva a Luvinate con “Luvinate for Christmas 2023”. Mercatino hobbisti, produttori locali e associazioni si troveranno al Parco del Sorriso domenica 10 dicembre per un appuntamento in vista delle festività organizzato dalla Pro Loco di Luvinate in collaborazione con il Comune.

Lo stand gastronomico aprirà alle 12.30, anche da asporto portando i propri contenitori. Per informazioni info@proluvinate.it