Pranzo di Natale goloso e speciale da Al Posto Giusto di Masnago

Un Natale speciale da Al Posto Giusto a Masnago. Un Menù gustoso con antipasto, primi, secondi e dolce per un pranzo di Natale da trascorrere con i propri cari.

Il locale, nel cuore di Masnago (con parcheggio) in via Amnedola 7 offre grandi sale interne e un ampio spazio esterno, un luogo familiare in cui si può mangiare bene e stare in compagnia, ideale per tutta la famiglia e per gruppi di amici.

Il 24 sera a cena il menù del locale sarà arricchito da piatti speciali (linguine all’astice, astice alla catalana, crespelle al salmone e fritto imperiale). E a gennaio arrivano quattro serate tutte da gustare: sabato 6 gennaio Cantine Aperte, venerdì 12 gennaio Porchetta, lunedì 15 gennaio Aperisushi e giovedì 18 gennaio Tomahawk.

Per informazioni e prenotazioni:

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare 3756733475

IL MENÙ DI NATALE

ANTIPASTI

Salumi nostrani con formaggi, marmellate e gnocco fritto

Insalata di nervetti, fagioli e lime

Polenta fritta con cipolle caramellate e salsiccia

Vitello tonnato

Insalata russa con crostoni di pane nero

PRIMI PIATTI

Lasagna alla bolognese

Ravioli del plin con sugo di carne e nocciole

SECONDI PIATTI

Arrosto di tacchinella nostrana ripieno di prugne e castagne accompagnato da purè di patate

Roastbeef all’inglese

DOLCE

Panettone con crema al mascarpone, pesche sciroppate e scaglie di cioccolato o strudel di mele con crema inglese

BEVANDE

Acqua

Calice di prosecco di benvenuto

Vino rosso in fiaschetta o vino bianco 1L ogni 4 persone

Caffè

€ 65,00 a persona