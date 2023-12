Si ribalta con l’auto a Gavirate. Donna di 56 anni ferita

Una donna di 56 anni si è ribaltata a Gavirate finendo con la sua auto sulla strada sottostante. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì, all’imbocco di via Roma, la strada che sale verso la chiesa. L’auto, però, ha sfondato le barriere laterali di protezione ed è finita sulla via 25 aprile che scorre proprio sotto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e un’ambulanza in codice rosso. Non si hanno notizie sulle condizioni della donna che non risulta essere stata trasportata in ospedale.