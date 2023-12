Sos Malnate apre le proprie porte a 8 giovani per il Servizio Civile

Sos Malnate cerca 8 giovani per il Servizio Civile. L’associazione malnatese è alla ricerca di 8 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. Le adesioni sono aperte fino a giovedì 15 febbraio 2024.

Partecipa al servizio civile, sarà un anno che ti cambierà la vita. Ti darà l’opportunità di aiutare gli altri ma anche sé stessi. Per molti è il primo modo per entrare in contatto con il mondo lavorativo e per effettuare un’esperienza da evidenziare sul proprio curriculum vitae. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato del CEFRA (Centro Formazione al Volontariato) di ANPAS LOMBARDIA di “Addetto ai trasporti sanitari” riconosciuto da Regione Lombardia secondo quanto previsto dal DGR n° X/5165/2016.

SERVIZIO CIVILE PRESSO SOS MALNATE IN SINTESI

Monte-ore: 25 ore settimanali per 12 mesi.

Età: tra i 18 e i 28 e 364 giorni.

Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 14 di giovedì 15 febbraio 2024.

I vantaggi:

Sociale: per un anno i volontari saranno di aiuto agli altri, un aiuto diretto e concreto

Formativo: un anno di formazione attiva

Economico: 507,30 € al mese

Il personale volontario impiegato (8 volontari) una volta superato il corso di formazione dovrà effettuare:

– servizi d’accompagnamento e trasporto ordinari con auto, automezzi speciali e ambulanze

– trasporto prelievi e campioni biologici

– centralino