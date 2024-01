A Travedona Monate la prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi

Sabato 13 Gennaio alle 11 si svolgerà l’insediamento e la prima seduta pubblica del Consiglio comunale dei ragazzi al Municipio di Travedona Monate. Un organismo che nasce con l’obiettivo di far conoscere da vicino alle nuove generazioni le istituzioni e il loro funzionamento al fine di renderli futuri cittadini consapevoli e composto da studenti frequentanti le classi seconde della Scuola secondaria di primo grado G.Leva.

I giovani cittadini hanno collaborato tra loro per formare le liste elettorali e per stendere i relativi programmi. Con il supporto della docente di arte, i ragazzi hanno anche progettato e scelto i simboli elettorali per le due liste candidate. Le elezioni si sono svolte a scuola l’11 dicembre 2023. Il Consiglio comunale dei ragazzi eletto l’anno scolastico precedente ha ceduto il testimone alle nuove leve anche attraverso un momento di condivisione su esperienze e programmi.

Le due liste quest’anno in competizione, “Ottima idea!”, risultata la vincitrice, e “Travedona green” hanno presentato, in fase di campagna elettorale, le proprie candidature e i propri programmi nel corso di un incontro, svoltosi durante l’orario scolastico, rivolto a tutti gli alunni della Secondaria G. Leva di Travedona Monate. In seguito alle elezioni, sulla base delle preferenze espresse dai votanti, è stato costituito il nuovo Ccr, con un gruppo di maggioranza e uno di minoranza. Il mandato sarà biennale.

«L’obiettivo del progetto – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Pubblica istruzione e Comunicazione, Laura De Biaggi – è favorire la crescita di responsabilità e di autostima nei nostri ragazzi, rendendo Travedona Monate un paese sempre più caratterizzato dall’ascolto attivo delle esigenze vere dei più giovani. Siamo molto soddisfatti di poter dare continuità a questo bel progetto realizzato nell’ambito del Tavolo per le Politiche giovanili “Travedona Monate a misura di Giovani” e in collaborazione con l’Istituto comprensivo G. Leva, che ringrazio per la grande collaborazione dimostrata. Il progetto del consiglio comunale vuole mettere la scuola al centro dello sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile. L’obiettivo è quello di educare le nuove generazioni alla rappresentanza democratica e avvicinarle alle istituzioni locali, preparandole così ad una cittadinanza consapevole per sviluppare anche un senso di appartenenza al proprio contesto territoriale. Vogliamo inoltre potenziare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di organizzare, progettare, scegliere e proporre temi ed iniziative di loro interesse e per migliorare il territorio dove vivono, rendendoli protagonisti della vita della comunità. Ringrazio anche il personale degli uffici comunali che ha collaborato con costanza e grande impegno alla realizzazione di questo progetto».

«Riteniamo fondamentale – afferma il Sindaco Laura Bussolotti – che i ragazzi conoscano quali sono gli organi, le competenze e le funzioni del Comune, in che modo vengono esercitate e che impatto concreto hanno sulla vita della comunità. Allo stesso tempo desideriamo sia data loro la possibilità di formulare proposte all’amministrazione comunale per migliorare il contesto in cui vivono. Il consiglio comunale dei ragazzi avrà proprio queste importanti finalità e contribuirà alla conoscenza delle istituzioni locali, anche attraverso la partecipazione dei giovani consiglieri alle sedute del consiglio comunale degli adulti e alle commissioni consiliari, Un’iniziativa quindi volta a sviluppare una coscienza civica nelle nuove generazioni, affinché i cittadini di domani siano consapevoli e attivi».