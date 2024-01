Incendio in un edificio a Bisuschio, intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio è scoppiato in un edificio di due piani a Bisuschio, provincia di Varese, intorno alle ore 21:00 di questa sera. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Fortunatamente, il rapido intervento dei vigili del fuoco della sede di Varese ha permesso di contenere e spegnere le fiamme. Sul luogo sono state inviate un’autopompa e un’autoscala. Gli operatori hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando il propagarsi delle fiamme ad altre strutture.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state portate a termine con successo.