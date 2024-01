Incidente tra due camion e un furgone sulla A1 a Casalpusterlengo, morto un 35enne

Poco dopo le 10 di venerdì 12 gennaio sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi verso Milano, è avvenuto un incidente al km 31, che ha visto coinvolti un furgone e due mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari oltre al personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Il passeggero del furgone, un 35enne, è deceduto in seguito all’impatto. Ferito il guidatore, 54 anni, che ha riportato trauma cranico, bacino e arto inferiore.

Lunghe code si sono formate, fino a 7 km in aumento in direzione Milano. Agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Lodi. Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano, si consiglia di percorrere la A22 verso Verona e successivamente prendere la A4 Torino-Trieste in direzione Milano oppure percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Brescia e successivamente prendere la A4 verso Milano.