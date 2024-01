UYBA, contro Pinerolo vietato abbassare la guardia

Un match non semplice ma alla portata per provare a restare in quota. Domenica 28 gennaio alla e-Work Arena, le padrone di casa della UYBA Volley Busto Arizio saranno impegnate contro la Wash4Green Pinerolo, una delle formazioni più difficili del torneo (inizio partita ore 17).

Impegnata nella sua seconda stagione in Serie A1, la squadra di coach Marchiaro è diventata una realtà consolidata della massima categoria, come dimostrano i risultati ottenuti. Pinerolo occupa il sesto posto in classifica con 24 punti (+7 sullla UYBA), a pari punteggio con con Firenze e Vallefoglia e cercherà con tutte le sue forze di conquistare la posta in palio per restare in zona playoff.

Nell’ultimo turno le piemontesi hanno sconfitto la Megabox Vallefoglia per 3-1 e mercoledì sera, nei quarti di finale di Coppa Italia, hanno onorato la competizione cedendo per 3-1 contro Scandicci. Lualdi e compagne dovranno tenere alta la guardia contro una formazione capace di un buon gioco e molto determinata: Busto Arsizio d’altro canto vuole muovere la classifica per restare in quota rispetto alla zona pericolosa, ora distante sei lunghezze.

Entrambe le squadre non segnalano problemi di formazione, con la UYBA che potrebbe attingere a Skylar Fields in corso di partita. L’americana è apparsa già in buona forma nella sua prima uscita stagionale. Tra le giocatrici da tenere d’occhio ci sono le ex di turno Camera e Ungureanu da una parte, Carletti e Boldini dall’altra. Nel match di andata, la Wash4Green aveva dimostrato di poter contare su risorse importanti anche dalla panchina, grazie all’ingresso dell’opposto Nemeth che aveva cambiato radicalmente l’andamento della partita.

Coach Cichello dovrebbe affidarsi al sestetto composto dalla regista Boldini in diagonale con Carletti; al centro Lualdi e Sartori, in attacco Piva e Bracchi; Zannoni libero. Dall’altra parte della rete coach Marchiaro dovrebbe affidare la regia a Cambi in diagonale con Storck; al centro la coppia Akrari – Polder, in attacco l’esperienza di Sorokaite in coppia con Ungureanu; a difendere il campo il libero Moro.

Così Juan Manuel Cichello: «Pinerolo ha fatto un ottimo girone di andata ed ha ottenuto punti importanti. Noi daremo il meglio provando ad esprimere il nostro gioco in campo. Pinerolo ha in Cambi una palleggiatrice molto brava, che durante la partita riesce a cambiare le situazioni di gioco e noi dovremo essere attenti ed adeguarci. Non solo: entrambi gli opposti possono metterci in difficoltà, come dimostra anche la gara di andata».

Rivedi la conferenza stampa pre-match cliccando qui

UYBA Volley Busto Arsizio – Wash4Green Pinerolo

UYBA Volley Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini (L2), 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello.

Wash4Green Pinerolo: 1 Sorokaite, 2 Cosi, 3 Cambi, 4 Di Mario (L2), 5 Polder, 6 D’Odorico, 8 Bussoli, 10 Moro (L), 11 Camera, 13 Nemeth, 14 Mason, 18 Akrari, 19 Ungureanu. All. Marchiaro

Il programma (5a di ritorno)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci; Itas Trentino – Igor Gorgonzola Novara; Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Trasportipesanti Casalmaggiore; Allianz Vero Volley Milano – Volley Bergamo 1991; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Aeroitalia Smi Roma – Il Bisonte Firenze; Uyba Volley Busto Arsizio – Wash4green Pinerolo.

Classifica: Conegliano 48 (17 – 0); Milano 45 (16 – 1); Scandicci 41 (14 – 3); Novara 39 (13 – 3); Chieri 30 (9 – 8); Firenze 24 (9 – 8); Pinerolo 24 (8 – 9); Vallefoglia 24 (8 – 9); Roma 19 (6 – 11); BUSTO ARSIZIO 17 (5 – 12); Bergamo 15 (4 – 13); Cuneo 13 (5 – 12); Casalmaggiore 11 (3 – 13); Trentino 4 (1 – 16).