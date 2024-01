Varesina e Castellanzese si sfidano per ottenere punti pesanti

La ventunesima giornata del Girone B di Serie D si disputerà in gran parte sabato 13 gennaio 2024 alle 14.30, per permettere alle squadre di avere un giorno in più a disposizione in vista del turno infrasettimanale del 17 gennaio. A Venegono Superiore andrà in scena una partita tra le due squadre della provincia; Varesina e Castellanzese. (Foto Aldo Massarutto)

VARESINA – CASTELLANZESE

La Varesina, dopo il buon punto conquistato in casa della Clivense, vuole proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, per ora ferma a quota cinque. L’ultima sconfitta risale alla quindicesima giornata sul campo del Caldiero Terme. Da allora le fenici hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi. Di fronte ci sarà una squadra a caccia di punti salvezza dopo il pesante successo, che ha interrotto un filotto di 3 sconfitte, dell’ultimo turno contro la Real Calepina, diretta concorrente con l’obiettivo del mantenimento della categoria. I rossoblù si trovano ora al terzo posto a quota 38 punti, a -3 dal tandem di testa composto da Arconatese e Caldiero Terme. La Castellanzese, invece, è salita in quindicesima posizione, quasi fuori dalla zona play out. Sabato, dal punto di vista statistico, sarà una sfida testa-coda. Infatti, la Varesina, con 47 reti segnate, ha il miglior attacco del Girone B. I neroverdi, invece, con appena 16 gol all’attivo sono penultimi, meglio solo del Crema con 14. Nella gara di andata, al “Provasi”, le fenici guidate da Marco Spilli vinsero 3-1 grazie alle reti di Manicone, Sali e Grieco.