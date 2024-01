Vivere condiviso: al Quarto Stato un incontro per il co-housing a Varese

Al circolo Quarto Stato di Cardano si presenta “Cohabitat.Va”, un gruppo che vuole lavorare su un progetto di vero cohousing in provincia di Varese.

“Ti interessa un modo di abitare che ricrei rapporti di buon vicinato e sostegno tra famiglie attraverso la collaborazione, il mutuo aiuto, il risparmio ambientale ed economico? Il Cohousing può essere la proposta per te. Ne parleremo all’incontro “Cohabitat.Va si presenta: cohousing in provincia di Varese”.

L’appuntamento è per domenica 21 gennaio 2024 alle ore 20.30 al Circolo di via Vittorio Veneto a Cardano al Campo.

“Prima della presentazione, alle 19.30 ci sarà la possibilità di conoscersi in modo conviviale condividendo un aperitivo preparato dai cuochi del Circolo”.

Cos’è il cohousing

Si tratta di progettare in modo partecipato, partendo dalle esigenze del gruppo, unità abitative/appartamenti con in più spazi comuni per attività diverse: orti, giardini, aree gioco, ambienti per laboratori, attività formative e ricreative ecc. (Foto di apertura: cohousing Duwamish a Seattle, Washington State, Usa)

Tutto questo con l’obiettivo di ricreare rapporti di buon vicinato e aiuto e sostegno tra famiglie migliorando così la qualità della propria vita e contribuendo a uno stile di vita sostenibile sotto il profilo ambientale e

sociale (indipendenza energetica, riciclo, solidarietà).