Fiamme in un appartamento, vigili del fuoco in centro a Luino

Un incendio è scoppiato in un edificio situato in via Verdi, a Luino.

È successo intorno alle 20 di mercoledì 7 febbraio quando le fiamme hanno interessato un appartamento al primo piano di uno stabile, nelle vicinanze dell’incrocio con via Vittorio Veneto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe e un’autogru. Sul posto presenti anche gli operatori della Croce Rossa, un’automedica e i carabinieri della Stazione di Luino.

Da quanto si apprende l’appartamento interessato dall’incendio è abitato da un uomo che, fortunatamente, non si trovava in casa al momento dell’incendio. Attualmente si stanno valutando eventuali danni agli esercizi commerciali sottostanti.