Il “Drago” di Milano Malpensa salva tre alpinisti sul Monte Rosa

Ancora una operazione in alta quota per il “Drago” di Malpensa, l’elicottero dei vigili del fuoco che opera sulla Lombardia e parte del Piemonte: a partire dalle 12 di martedì 13 febbraio ha portato in salvo tre alpinisti in difficoltà sul monte Rosa, a 3mila metri d’altezza.

In realtà il “Drago” non un unico esemplare, ma più di uno. Nel caso specifico è stato impiegato – con il suo equipaggio specializzato, piloti e aerosoccorritori – l’esemplare contrassegnato dalle marche VF 141, definito normalmente appunto “Drago 141”, un Leonardo Aw139.

Tra gli interventi recenti del Reparto Volo dei vigli del fuoco ci sono ad esempio il soccorso a due escursioniste smarritesi nel Comasco e il trasporto di sommozzatori per il recupero di una salma dal Lago di Toggia, a seguito di una valanga (rivelatasi mortale) in Val Formazza, nell’Ossola.