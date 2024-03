Due giorni di Caccia al tesoro nel parco di Villa Panza per Pasqua e Pasquetta

Tracce e segreti botanici del giardino di Villa Panza guidano le famiglie in una divertente Caccia al tesoro proposta nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile.

Bambine e bambini, insieme ai genitori, verranno guidati alla scoperta dei segreti del parco, un’avventura fantastica tra enigmi e indovinelli per conoscere, in maniera ludica e gioiosa, l’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito a Villa Panza.

Alla fine del percorso, per tutti i bambini un goloso tesoro al sapor di cioccolata.

L’iniziativa si svolgerà domenica 31 marzo alle ore 15.30 e lunedì 1 aprile in doppio appuntamento, alle ore 11.30 e alle ore 15.30.

La Pasquetta a Villa Panza si svolge in collaborazione con il Comune di Varese.

Villa e Collezione Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Biglietti: Bambino non iscritto FAI €13; adulto accompagnatore non iscritto FAI €13; bambino con disabilità €8; accompagnatore bambino con disabilità €5.

Per maggiori informazioni 0332 283960, faibiumo@fondoambiente.it. oppure www.villapanza.it.

Villa e Collezione Panza si trova in piazza Litta 1 a Varese.