Esplorando il passato e la natura: un successo l’uscita tra Carnago e Castelseprio

Il 27 marzo scorso ha segnato un’altra tappa significativa nel calendario delle escursioni organizzate nel Parco Pineta, con un’uscita che ha visto la partecipazione di tanti appassionati, nonostante le inclementi condizioni meteorologiche. (foto Emilio Antonini)

L’iniziativa, che rientra nel calendario degli eventi di “Che storia è venerdì”, promossa da Archeologistics e finanziata dal Parco della Pineta e dai parchi Insubria Olona, ha avuto come fulcro la ricostruzione dei legami storici tra Carnago e Castelseprio. Una connessione che si manifesta anche nel patrimonio artistico e liturgico, con opere e oggetti provenienti dalle chiese di Castelseprio oggi conservati nella chiesa di San Martino a Carnago.

La giornata ha offerto non solo un’occasione per esplorare la bellezza della natura circostante, ma anche per approfondire la storia e la vita delle biblioteche locali. Il personale della Bica Biblioteca di Carnago, ha saputo coinvolgere i partecipanti attraverso un viaggio nella storia e nella cultura, evidenziando come le biblioteche siano ormai veri e propri centri di incontro e di crescita culturale per la comunità.

Dei 43 iscritti previsti, 15 “coraggiosi” si sono presentati, dimostrando che il maltempo può scoraggiare ma non fermare l’entusiasmo per la scoperta. Il percorso è stato adeguato alle condizioni atmosferiche, garantendo comunque un’esperienza interessante e sicura per tutti i partecipanti.

Il successo di queste iniziative dimostra il crescente interesse verso il patrimonio culturale e naturalistico del territorio, accessibile attraverso sentieri e strade secondarie. Con un programma che mira a coinvolgere sia coloro che lavorano con orari flessibili, sia chi ha già raggiunto la pensione, il Parco della Pineta si conferma come un prezioso promotore di attività attive e culturali per tutte le età.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 aprile nel territorio del Parco Valle Del Lanza. Per rimanere aggiornati su tutti gli eventi in programma, è possibile consultare il sito bit.ly/chestoriaèvenerdì.