La ginnastica torna a Ternate per l’undicesimo Trofeo del lago

L’Asd Ginnaste del Lago presenta la seconda edizione della Coppa ginnastica prealpina – Prima gara. La competizione si disputerà sabato 23 e domenica 24 marzo al centro polivalente in Via Fornaci a Ternate. Le atlete si sfideranno per conquistare l’undicesimo Trofeo del lago.

Per l’occasione, sarà presente uno stand gastronomico durante tutto il periodo dell’evento.

La Coppa ginnastica prealpina è patrocinata dal Comune di Ternate, Aces Italia e Aces Europe nell’ambito delle iniziative della Terra dei Due Laghi, comunità europea dello sport 2024.