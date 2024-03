Picnic di Pasquetta al Monastero di Torba

Lunedì 1 aprile il complesso monumentale del Monastero di Torba sarà aperto dalle ore 10 alle 18 per picnic sul grande prato e visite guidate

Una Pasquetta da trascorrere tra colazioni sull’erba e visite guidate. È questa la proposta del Monastero di Torba, Bene del FAI a Gornate Olona, per lunedì 1 aprile.

I visitatori, dalle ore 10 alle 18, potranno trascorrere la giornata all’insegna del relax e del divertimento.

Il grande prato all’ombra dell’imponente torre del complesso monumentale di Torba è il posto ideale per un picnic di Paquetta che non preveda l’accensione di fuochi, gustando il pranzo al sacco portato da casa o squisiti cestini da asporto preparati dal ristorante Antica Torre, interno al Bene (prenotazione obbligatoria: anticatorre.torba@gmail.com; 348 8687196).

Alle ore 10.30, 12, 14.30, 15.30 e 16.30 sarà possibile partecipare a interessanti visite guidate al Monastero.

La Pasquetta al Monastero di Torba si svolge con il Patrocinio del Comune di Gornate Olona e del Comune di Castelseprio.

La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

Orario: dalle ore 10 alle 18. Biglietti (Ingresso + Visita Guidata): Intero €15; Iscritti FAI e Residenti Comuni di Gornate Olona e Castelseprio €7; Ridotto 0-5 anni gratuito; Ridotto 6-18 anni €11; Convenzione abbonamento (Musei Lombardia) €7; Persone con disabilità €7; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €40; Per informazioni: www.monasteroditorba.it; Monastero di Torba, via Stazione 2 – Gornate Olona tel. 0331 820301, email faitorba@fondoambiente.it.