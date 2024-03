Pronto soccorso sovraffollati a Varese, Luino, Tradate e Gallarate

Pronto soccorso sovraffollati nel Varesotto. Da Varese a Tradate, passando per Gallarate e Luino i reparti degli ospedali sono sovraffollati in questo fine settimana. Busto Arsizio e Saronno vanno leggermente meglio.

A Varese nello specifico sono segnalate persone costrette ad attendere sulle sedie per ore e ore, visto che tutte le barelle sono occupate da pazienti in cura o in attesa della valutazione dei medici.

Alle 14 di domenica 24 marzo sono quasi 100 i pazienti in attesa o in cura al pronto soccorso del Circolo, di questi 3 sono in codice rosso, 34 in arancione, 29 in azzurro e 12 in verde.