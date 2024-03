Spari a Biumo Inferiore: 39enne ferito a colpi di arma da fuoco a Varese

Ferito con almeno un colpo di arma da fuoco a Biumo Inferiore: un uomo di 39 anni è stato soccorso in via Walder, nella zona vecchia del quartiere. Ha riportato ferite al bacino e a una gamba, ancora non è chiaro se si sia trattato di un solo colpo o più di uno.

Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e l’ambulanza della Croce Rossa di Varese: l’uomo è stato portato in ospedale al Circolo, in “codice rosso”.

Secondo le prime informazioni l’uomo, un cittadino italiano residente in provincia di Varese ma non nel capoluogo, è sempre stato vigile ed è stabile in attesa del responso del chirurgo. È stato colpito all’inguine, non è in pericolo di vita ma sarà sottoposto a intervento per rimozione del proiettile rimasto nella coscia.

Articolo aggiornate alle ore 17.45 di martedì 26 marzo 2024