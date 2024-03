Un menù di Pasqua speciale da Al Posto Giusto a Masnago

I piatti della tradizione, ma anche specialità gustose e particolari. Per festeggiare la Pasqua con parenti o amici il ristorante Al Posto Giusto di Masnago offre un menù speciale ricco di bontà e prelibatezze.

Come antipasti lo chef propone un classico intramontabile, la torta pasqualina servita su fonduta di asiago al pepe e salvia, insieme ad un altro must, il vitello tonnato. Come primi piatti dei deliziosi gnocchetti di patate con asparagi, nocciole e robiola e lasagna verde con ragù di lago, mentre per i secondi c’è la scelta tra capretto al forno con patate alla birra o orata al forno con crema di finocchio confit. Come dessert, per chiudere in bellezza, una colomba pasquale in tiramisù.

Tutto a 45 euro, bevande escluse. Per prenotare si può chiamare o scrivere su Whatsapp al numero 3756733475.

Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa e ricca di soddisfazioni: 12 euro il menù completo con acqua o quarto di vino e caffè, con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

