A un anno dall’addio a Dario Terreni il “Monte Diviso” a Gallarate è ancora luogo di confronto

È passato un anno dalla scomparsa di Dario Terreni, ma il suo invito al dialogo e alla riflessione non si è spento: proprio in questi giorni son tornati a riunirsi “Quelli del Monte Diviso”, il cenacolo di discussione ed elaborazione politica che prende il nome dal Monte Diviso, il centro parco sulla collina sopra Gallarate.

Un luogo fisico d’incontro, in cui Dario Terreni credeva molto. E anche martedì 16 aprile in tanti si sono ritrovati per la “ripresa” dell’attività del gruppo: una serata sul tema del lavoro, ma anche un momento conviviale, intorno a un tavolo, prima della discussione. Un confronto tra sensibilità politiche diverse – nel grande arco che va dai liberal alla sinistra radicale – e anche tra persone di età diverse.

Si è parlato di lavoro e delle sue prospettive, in Italia e in Europa, attraverso due ospiti e i rispettivi libri: la sociologa del lavoro Anna Maria Ponzellini e il sindacalista della Filcams Cgil di Varese Giorgio Maran sono partiti dai due volumi “Lavoro, tecnologia e libertà” e “Quattro giorni, manifesto per la riduzione della settimana lavorativa”.

Una riflessione sul lavoro oggi – tra trasformazioni post-Covid, intelligenza artificiale, mutamenti demografici – in cui i due autori hanno portato anche visioni differenti, nello spirito di reale discussione e confronto che anima il Monte Diviso.

La serata è stata introdotta da Ivano Ventimiglia, la presentazione dei due autori era affidata a Ruffino Selmi.