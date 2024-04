Alessandro Ferrazzi in piazza: “Mostreremo il vero impatto della nuova Statale su Samarate”

Alessandro Ferrazzi, con Pd e Samarate Città Viva, in piazza nel weekend per cercare un confronto con i cittadini sul tema della “Variante 341”, la nuova Statale che attraverserà l’intero territorio samaratese, da Nord a Sud, incidendo sulla fascia di boschi che separa Samarate e frazioni de Busto Arsizio.

«Una presenza invisibile ma incombente su questa campagna elettorale in vista delle amministrative di giugno»: così Ferrazzi e le liste a suo sostegno definiscono l’opera, in progettazione da ormai quasi quindici anni, al centro di innumerevoli polemiche e del confronto politico..

«La coalizione Partito Democratico e Samarate Città Viva ha più volte segnalato la poca trasparenza sulla questione da parte dell’Amministrazione a guida leghista, che con estremo ritardo ha fatto circolare delle informazioni importanti, nonché l’evidente posizione di sudditanza rispetto alle decisioni prese nei palazzi milanesi (come del resto avviene anche su altri temi, quali ad esempio l’Ospedale Unico di Busto Arsizio-Gallarate). Piùvolte nel corso degli anni Partito Democratico e Samarate CittàViva sono stati costretti a chiedere di riportare il tema in Consiglio Comunale per ribadire che Samarate non può accettare la superstrada così come prevista dal progetto preliminare ANAS del 2011».

L’ultimo passaggio è avvenuto due mesi fa, quando è stata approvata una mozione del Consiglio Comunale che ribadisce «quanto già espresso in passato (2011 e 2017), sempre all’unanimità, e cioè che Samarate chiede a Regione Lombardia e ANAS forti modifiche del progetto per una riduzione drastica dell’impatto ambientale sulla città; in caso contrario il parere del Comune non sarà positivo».

Se in consiglio si era arrivati ad una posizione univoca, Pd e Città Viva contestano comunque la posizione del centrodestra, la «volontà storica» – così viene definita – «di consentire ad ogni costo la realizzazione di questa nuova bretella, che di fatto è una vera e propria autostrada a quattro corsie nei nostri ultimi boschi: una nuova strada che non toglierà il traffico dall’attuale SS 341 e che invece ne porterà di nuovo, aumentando pesantemente ’inquinamento sul nostro territorio».

«Una riprova della sudditanza sopra citata: da oltre un anno si attende la convocazione di un Consiglio Comunale aperto sulla Nuova SS 341 (sempre richiesto dai gruppi di opposizione), ma la Maggioranza leghista ha posto vincoli e barriere tali che si arriverà alle elezioni comunali senza aver convocato questa assemblea pubblica. Adesso il nostro candidato sindaco Alessandro Ferrazzi, supportato da tutta la coalizione, ha deciso di rompere gli indugi. Noi abbiamo studiato approfonditamente i documenti di ANAS e abbiamo rilevato la verità mai

raccontata dal Centrodestra, e cioè il pesante impatto che quest’opera avrà sulla comunità samaratese e la grave eredità che ne deriverà per i nostri figli e nipoti».

«Abbiamo quindi realizzato un video per spiegare nei dettagli ai cittadini la situazione che si paleserà

quando quest’opera dovesse essere realizzata». Oltre che sui social, il lavoro verrà mostrato anche nei gazebo previsti nel weekend 6-7 aprile