Appuntamento di solidarietà e pace per la Terra Santa a Masnago

La comunità di Varese si prepara ad accogliere un evento di grande significato culturale e spirituale, promosso dalla Delegazione locale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. L’appuntamento è fissato per sabato 13 aprile alle ore 21, nella suggestiva cornice della cripta della chiesa di Masnago, situata in via Giuseppe Bolchini 5.

L’incontro, intitolato “Padre Ielpo racconta. Terra Santa ferita: solidarietà e pace”, promette di essere un momento di profonda riflessione e condivisione, attraverso il racconto diretto di chi vive quotidianamente le sfide e le speranze di una terra segnata da conflitti ma anche ricca di storie di fede e resilienza.

L’evento si articolerà in una serata di testimonianze, preghiera e momenti musicali, tutti dedicati al sostegno della Terra Santa. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio sforzo di solidarietà, volto a promuovere la pace e a sostenere le comunità locali in difficoltà.

Gli organizzatori invitano i cittadini di Varese e delle aree limitrofe a partecipare a questo incontro, che si svolgerà all’interno della comunità pastorale Maria Madre Immacolata. Un’occasione unica per approfondire la conoscenza della situazione in Terra Santa, per raccogliersi in preghiera e per ascoltare le emozionanti storie narrate da Padre Ielpo, testimone diretto delle realtà di quella terra.