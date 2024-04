Candida Morvillo presenta “Sei un genio dell’amore e non lo sai” alla libreria Ubik di Varese

In una serata imperdibile per gli amanti della letteratura e della saggistica contemporanea, Candida Morvillo, acclamata giornalista e scrittrice, porterà la sua ultima fatica letteraria, “Sei un genio dell’amore e non lo sai“, tra le mura accoglienti della libreria Ubik di Varese. L’appuntamento è fissato per sabato 6 aprile alle ore 17:30, in un contesto che promette di essere ricco di spunti di riflessione e momenti di approfondimento.

Candida Morvillo, nota al grande pubblico per le sue interviste sul Corriere della Sera, per la sua partecipazione come commentatrice di costume e attualità nei più seguiti talk show televisivi e per le sue risposte sempre puntuali nella Posta del Cuore sul Corriere del Mezzogiorno e nel blog PerNienteCandida, presenterà il suo libro in un dialogo aperto e stimolante con Emiliano Bezzon. L’incontro vedrà due voci autorevoli del panorama culturale italiano confrontarsi sul tema dell’amore, argomento centrale dell’opera di Morvillo.

L’autrice, che nel corso della sua brillante carriera ha pubblicato opere di rilievo come “Le stelle non sono lontane” per Bompiani e “La Repubblica delle veline” per Rizzoli, oltre al libro “La signora dei segreti”, scritto a quattro mani con Bruno Vespa, si conferma con questo ultimo lavoro una voce imprescindibile nel dibattito culturale italiano. “Sei un genio dell’amore e non lo sai” è più di un libro: è un invito a guardare con occhi nuovi le relazioni umane, un’esortazione a riscoprire la magia dell’amore in tutte le sue forme.