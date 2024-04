Da Il Gelato di Marina, il “Vergiatello” diventa un’eccellenza del territorio

Un gelato dal gusto speciale si è guadagnato la Denominazione comunale d’origine (De.C.O.), diventando a tutti gli effetti una vera specialità di Vergiate. Si tratta del “Vergiatello“: una prelibatezza che dal 2019 si può gustare da Il Gelato di Marina, la gelateria artigianale di via Piave.

La De.C.O. è un’onorificenza che i comuni possono assegnare ai prodotti di alta qualità con una rilevanza particolare sul proprio territorio. A selezionare il “Vergiatello” per la De.C.O. è stata la giunta comunale di Vergiate guidata dal sindaco Daniele Parrino su parere di una commissione composta da ristoratori, gestori di attività ricettive e altri professionisti del settore.

Il “vergiatello”

Versione gelato di un dolce a base di nocciole e mandorle arrivato dal Piemonte e adottato dai vergiatesi (per i quali è ormai un prodotto tipico), il “Vergiatello” ha il suo posto fisso tra i gusti del Gelato di Marina dal 2019, ma la sua storia è molto più lunga. «Per la nostra famiglia – racconta la titolare Marina Pizzamiglio – quella del “Vergiatello” è una tradizione cominciata nel 1920, quando i nostri parenti originari del Piemonte lo portarono in paese e il gelato si produceva ancora a mano».

Domenica 21 aprile alle 15 dal Gelato di Marina ci sarà la cerimonia ufficiale con la consegna della targa da parte delle autorità. Una data speciale, perché è anche il giorno del decimo anniversario dell’attività. «Questo riconoscimento – commenta la titolare – è una bella soddisfazione per me e tutta la mia famiglia. C’è tanto impegno dietro a questo lavoro. Si comincia la giornata presto e si finisce tardi, ma noi lo facciamo con passione, per portare sempre ai nostri cliente dei prodotti di qualità realizzati con materie prime selezionate».